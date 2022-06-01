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Легковушка лишилась передней части в мощном ДТП в Новокузнецке

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Фото:  

В южной столице Кузбасса не смогли разъехаться два молодых автомобилиста, что повлекло за собой материальные последствия.

В Сети жители южной столицы Кузбасса сообщили о ДТП, произошедшем ранним утром на пересечении улицы Кутузова с проспектом Металлургов. Так, судя по выложенным в сообществе кадрам, участником дорожного инцидента стал синий Nissan и еще один голубой автомобиль, который от удара практически полностью лишился переднего бампера.


Собеседник из кузбасской ГИБДД сообщил журналисту AVOKADO, что авария произошла из-за несоблюдения очередности проезда в 4:40 по местному времени.

21-летний водитель Nissan Almera двигался со стороны проспекта Курако в направлении вокзала. Во время движения он нарушил очередность проезда и столкнулся с машиной "ГАЗ" под управлением 23-летнего молодого мужчина, – уточнил он.

Автомобилисты были трезвы. В результате происшествия никто не пострадал, причинен материальный ущерб, а по фото можно предположить, что он внушительный.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что молодые новокузнечане на легковушке влетели в аптеку после ночных "покатушек".

Фото: ВКонтакте / "ДТП Новокузнецка"

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