Легковушка лишилась передней части в мощном ДТП в Новокузнецке

В Сети жители южной столицы Кузбасса сообщили о ДТП, произошедшем ранним утром на пересечении улицы Кутузова с проспектом Металлургов. Так, судя по выложенным в сообществе кадрам, участником дорожного инцидента стал синий Nissan и еще один голубой автомобиль, который от удара практически полностью лишился переднего бампера.

Собеседник из кузбасской ГИБДД сообщил журналисту AVOKADO, что авария произошла из-за несоблюдения очередности проезда в 4:40 по местному времени.

– 21-летний водитель Nissan Almera двигался со стороны проспекта Курако в направлении вокзала. Во время движения он нарушил очередность проезда и столкнулся с машиной "ГАЗ" под управлением 23-летнего молодого мужчина, – уточнил он.

Автомобилисты были трезвы. В результате происшествия никто не пострадал, причинен материальный ущерб, а по фото можно предположить, что он внушительный.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что молодые новокузнечане на легковушке влетели в аптеку после ночных "покатушек".