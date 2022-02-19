Легковушка лишилась багажника в результате серьезного ДТП в Новокузнецке

Очевидцы опубликовали в соцсети "ВКонтакте" видеозапись с места аварии, которая произошла в Новокузнецке. Участниками столкновения стали "ГАЗель" и легковушка. По словам автора публикации, из-за происшествия в городе возникли серьезные пробки.

– Пробка из Кузнецка в центр, – указал интернет-пользователь.

В результате ДТП легковой автомобиль получил серьезные повреждения заднего бампера – практически полностью оказался уничтожен багажный отсек. Также поврежден оказался и перед машины, поскольку от удара он улетел в ограждение. Состояние второго транспортного средства по кадрам видеозаписи оценить сложно.

Все обстоятельства произошедшего уточняются. Данных о пострадавших не поступало.