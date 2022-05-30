Легковушка "легла" на бок у кемеровской психбольницы

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В кузбасской столице произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей участников перевернулся на боковую часть посреди оживленной дороги.

В ГИБДД Кемерова журналисту AVOKADO сообщили, что авария произошла сегодня на улице Волгоградская, 41. Известно, что участниками столкновения стали две иномарки – WolksVagen Tiguan, за рулем которого находился мужчина 1937 года рождения, и WolksVagen Passat, им управляла женщина 1986 года рождения.

– Водитель автомобиля WolksVagen Tiguan выезжал с прилегающий территории с поворотом налево и не уступил преимущество в движении автомобилю WolksVagen Passat, из-за чего произошло столкновение транспортных средств, – уточнила собеседница.

На размещенных в Сети фотографиях можно заметить, что от контакта "Тигуан" опрокинулся на боковую часть. Интернет-пользователи также указали, что последствия происшествия можно было наблюдать неподалеку от местной психбольницы. В результате инцидента никто не пострадал, причинен материальный ущерб.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что иномарка в Кемерове сбила ребенка и бабушку на пешеходном переходе.

Да!
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