Легковушка частично провались под землю на дороге в кузбасском городе

Автомобилист из Анжеро-Судженска сообщил в сообществе во "ВКонтакте", что вместе с машиной буквально провалился под асфальт в районе улицы Крестьянская у дома №38.

– Просто остановились и провалились, – сказал он.

На кадрах видно, что переднее колесо белой легковушки попало в яму. О глубине дыры в дорожном полотне можно судить по диску транспортного средства, который практически полностью оказался скрыт под землей.