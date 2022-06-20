Легковой автомобиль загорелся на оживленной улице в Кемерове

Кемеровчане рассказали, что инцидент произошел на улице Терешковой в Рудничном районе города. По словам очевидцев, автомобиль, на котором передвигалась пожилая пара, загорелся прямо на дороге. Судя по кадрам, снятым на месте происшествия, горожане пытались ликвидировать огонь самостоятельно.

Корреспонденту AVOKADO в кузбасском ГУ МЧС рассказали, что сигнал о возгорании в автомобиле "ВАЗ-2115" поступил в экстренные службы сегодня, 20 июня, в 08:38. На место выдвинулись четыре человека и одна единица техники. К моменту прибытия огнеборцев из машины шел дым. В результате пожара обгорел моторный отсек и приборная панель.

Причина возгорания выясняется.