Легковой автомобиль влетел в один из новых автобусов в Кемерове

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ДТП с участием общественного транспорта произошло в кузбасской столице. Подробности журналисту AVOKADO рассказали в городской ГИБДД.

Накануне в социальных сетях появился снимок, на котором запечатлены последствия аварии, произошедшей в Кировском районе Кемерова. Судя по фотографии, иномарка врезалась в заднюю часть автобуса. Передняя часть легковушки оказалась смята. Корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД кузбасской столицы, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.


Инцидент произошел 23 января в 19:30 вблизи дома №32 по улице Инициативной. По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki, мужчина 35 лет, не принял мер к снижению скорости и столкнулся с автобусом "НЕФАЗ" под управлением 46-летнего мужчины. В результате аварии был причинен только материальный ущерб, пострадавших нет, сообщили сотрудники городской ГИБДД.


Водитель иномарки от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Да!
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