Легковой автомобиль снес светофор на одном из перекрестков Кемерова

Накануне в социальных сетях появились кадры, на которых автолюбитель запечатлел последствия аварии, произошедшей на перекрестке улиц Волгоградская и Сибиряков-Гвардцейцев, в районе дома №34 улицы Волгоградской.

Оператор сообщил, что легковой автомобиль влетел в светофор, из-за чего устройство оказалось на земле, при этом продолжая работать. На кадрах видно, что передняя часть автомобиля частично смята из-за удара.

Очевидцы заявили, что в результате ДТП пострадавших не было.