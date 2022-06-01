Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись на перекрестке в Кемерове

Накануне, 31 мая, в социальных сетях появилось сообщение об автоаварии, произошедшей вечером в кемеровском микрорайоне Южный. Судя по снимку, сделанному очевидцами, легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом.
‒ Шли с подругой, как вдруг услышали грохот. Когда мы повернулась, мотоциклист уже вставал и орал на водилу (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ рассказала в комментариях кемеровчанка, по-видимому ставшая свидетельницей ДТП.
Как уточнили горожане, инцидент произошел на перекрестке улицы Космической и улицы Радищева. Обстоятельства произошедшего уточняются и выясняются.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово
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