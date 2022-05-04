Легковоспламеняющиеся кучи у домов встревожили прокопчан

По данным автора поста, фотографии с сухими отходами удалось сделать на улице Можайского между домами №24 и №71 в районе котельной. Отмечается, что сухие ветки и трава оказались свалены в кучу после весенней уборки.

– Обращались в местный ЖКХ, на что было сказано, нету техники для уборки мусора. Третью неделю жители опасаются, что кто-нибудь подожжет это сухой мусор. Рядом находятся стайки и жилой двухэтажный барак! – взволновался интернет-пользователь.

Он также обратил внимание местного правительства, что если по указанному адресу находятся объекты, подлежащие сносу, то это не повод бездействовать и не вывозить мусор.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что незаконная свалка разрослась вдоль дороги на въезде в Кемерово.