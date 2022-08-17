Легковая машина сгорела в кузбасском городе

Ранним утром 17 августа в Прокопьевске произошел пожар в автомобиле. Сигнал об инциденте на улице Пензенской поступил в экстренные службы в 05:27. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что "ВАЗ-2109" полностью объят пламенем, рассказали журналисту AVOKADO в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В результате пожара выгорел моторный отсек и салон легковушки. Обгорело лакокрасочное покрытие. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 05:38. Тушением занимались четыре человека и одна единица техники.

Причина возникновения пожара будет установлена.