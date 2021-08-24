"Легенды Ирландии и Шотландии":
оркестр волынщиков City Pipes выступит в Кемерове

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Незабывемое шоу от виртуозов волынок и барабанов, оркестра волынщиков City Pipes "Легенды Ирландии и Шотландии" - программа, которую увидели сотни тысяч человек. Это не просто концерт - это настоящее путешествие-шоу, где звучит народная музыка, драйвовый рок и фантастическая классика в исполнении волынок, барабанов и электрооргана.

Оркестр волынщиков City Pipes – один из самых востребованных и необычных коллективов. Известен своими удивительными концертами, будь то выступления в резиденции посла Великобритании или на Олимпийских играх, на стадионе Лужники или в консерватории. Каждый концерт – событие, которое остается в памяти у зрителей надолго.


С 2012 года брутальные музыканты в стильных килтах виртуозно исполняют бравые марши и протяжные баллады, а также рок-хиты, джаз и классику, авторские композиции и даже русский фолк. Независимо от жанра, сыгранная на волынках и дополненная звучанием барабанов музыка преображается, звучит неожиданно и смело, обретая новые, особенные краски.


1 октября, 19:00
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