Оркестр волынщиков City Pipes – один из самых востребованных и необычных коллективов. Известен своими удивительными концертами, будь то выступления в резиденции посла Великобритании или на Олимпийских играх, на стадионе Лужники или в консерватории. Каждый концерт – событие, которое остается в памяти у зрителей надолго.

С 2012 года брутальные музыканты в стильных килтах виртуозно исполняют бравые марши и протяжные баллады, а также рок-хиты, джаз и классику, авторские композиции и даже русский фолк. Независимо от жанра, сыгранная на волынках и дополненная звучанием барабанов музыка преображается, звучит неожиданно и смело, обретая новые, особенные краски.

1 октября, 19:00

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