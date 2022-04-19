Легендарный танк исчез с постамента кемеровского парка

В городе Кемерово был снят с постамента танк Т-55, который находился в парке Победы, где сейчас проходит масштабная реконструкция. Известно, что военная техника отправлена на ремонт. В общей сложности в планах местных властей отреставрировать порядка 11 подобных объектов.

После проведения работ все вернется на прежнее место в уже обновленный парк, сказано в Telegram-канале городского правительства.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские власти прокомментировали ход ремонта в парке Победы.