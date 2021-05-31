Легендарный чемпион ММА встретит участников Чемпионата России в Кемерове

Секрет еще одного участника Чемпионата прост – это персонаж экшн-комедии телеканала ТНТ "ЛЕ.ГЕН.ДА" ЛЕонид ГЕНнадиевич ДАвыдов, которого на экране воплотил актер Роман Курцын. Новый сериал – это дань уважения VHS-эпохе и фильмам с Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном и Жан-Клодом Ван Даммом. По сюжету чемпион ММА теряет свой титул из-за подстроенного допинг-скандала и отправляется искать счастья в место, где сам учился боевым искусствам. Там Легенда организовывает свой бойцовский клуб и начинает делать новых чемпионом из тех, кто даже драться не умеет.

Бойца Легенду в сериале сыграл Роман Курцын. Актер самостоятельно выполнял все трюки и ставил хореографию боев. Роль тренера Григорича исполнил Виталий Хаев, его дочку Аню, администратора клуба – Анастасия Уколова, а ее боевую подругу Симону – Юлия Топольницкая. Также в сериале снялись Степан Девонин ("Мир! Дружба! Жвачка!"), Ростислав Бершауэр ("Мылодрама", "Толя-Робот"), Екатерина Агеева ("Фея"), Светлана Камынина ("Интерны") и другие.

Смотрите новый сериал "ЛЕ.ГЕН.ДА" с 31 мая в 20:00 на телеканале ТНТ.