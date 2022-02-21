Опасность нависла над головами прохожих в Междуреченске, о чем неравнодушные граждане рассказали в Сети. По словам автора публикации, фотография с огромной глыбой на проводах сделана на улице Космонавтов у дома №16.

– По городу зависли снаряды, ждут свои цели. – отметил интернет-пользователь.

Судя по кадру, сосулька каким-то странным образом образовалась на проводах. Местные жители в комментариях поинтересовались у властей о сроках ликвидации "воздушной угрозы", поскольку от ненадежной наледи могут пострадать люди.