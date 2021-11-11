Ледовый городок за 1 млн рублей появится в Ленинском районе Кемерова

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Кемеровские власти объявили о поиске подрядчика, который займется возведением ледового городка на бульваре Строителей. За выполнение работ мэрия готова заплатить более 1 млн рублей.

Накануне, 10 ноября, на сайте госзакупок появился аукцион, инициированный администрацией столицы Кузбасса. Объектом торгов стало выполнение работ по созданию горки и двух ледяных фигур на бульваре Строителей. Согласно прикрепленным документам, за выполнение работы подрядчик получит 1 073 500 рублей.


Горка будет 2,7 метра в высоту. Ее скат, длинной 5,5 метра, надлежит выполнить из ледяных плит. При этом конструкция должны исключать риск травм и порчи одежды. Возле горки поставят две фигуры шириной четыре и шесть метров, и высотой не ниже 2,7 метра. Обе фигуры будут оснащены светодиодной подсветкой.


Отмечается, что подрядчик должен завершить создание ледового городка до 25 декабря 2021 года.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что кемеровская администрация заключила контракт на охрану снежных городков почти на два миллиона рублей.

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