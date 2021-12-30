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"Ледовая магистраль": власти Междуреченска прокомментировали появление огромного катка

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Фото:  

Крупный городской каток в кузбасском городе порадовал местных жителей, которые высоко оценили новый спортивный объект.

В социальных сетях мэр Междуреченска Владимир Чернов разместил видеосъемку с городского катка, протяженность которого в этом году составила порядка 275 метров.

— Просторный, новенький, с шикарным видом на сияющую площадь! Наш каток на проспекте Коммунистический, конечно, не сравнится с известным катком-рекордсменом на канале Ридо в Северной Америке (7,8 км — прим. ред). Но по масштабам Междуреченска это настоящая ледовая магистраль. 275 метров в длину, 10 в ширину. Есть, где разогнаться! — прокомментировал появление объекта чиновник.

Стоит отметить, что в комментариях жители позитивно отнеслись к организации локации сезонных развлечений. Судя по кадрам, гостями ледового объекта стали взрослые, а также юные горожане.

Видео: Instagram / vladimirchernov42

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