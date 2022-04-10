Ледоход в Кемерове уничтожил лестницу на набережной

По данным свидетелей движения льда на Томи, поток сломал и вырвал несколько деревьев, растущих у реки на набережной. При просмотре опубликованного в Сети ролика можно услышать треск, с которым насаждения валятся вниз.

От ледохода оказалась повреждена и одна из леснец на набережной. Так, судя по видео, глыбы льда снесли голубые металлические ограждения спуска.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровский мэр решил сэкономить на взрывах льда на Томи.