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Ледоход в Кемерове уничтожил лестницу на набережной

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На кемеровской Томи начался ледоход, о чем местные жители рассказали в социальных сетях. Правда природное явление причинило ущерб главной в городе набережной.

По данным свидетелей движения льда на Томи, поток сломал и вырвал несколько деревьев, растущих у реки на набережной. При просмотре опубликованного в Сети ролика можно услышать треск, с которым насаждения валятся вниз.


От ледохода оказалась повреждена и одна из леснец на набережной. Так, судя по видео, глыбы льда снесли голубые металлические ограждения спуска.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровский мэр решил сэкономить на взрывах льда на Томи.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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