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Ледоход на Томи начался еще в одном городе Кузбасса

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Власти одного из муниципалитетов Кемеровской области поделились кадрами, на которые попали плывущие по Томи льдины.

Накануне, 7 апреля, верхняя часть реки Томь вскрылась в Междуреченске. Начался ледоход. Видео с льдинами, проплывающими мимо Чебалсинского моста, разместили в Сети городские власти.


Напомним, что на сегодняшний день ледоход на Томи начался и в Новокузнецке. Кроме того, вскрылись несколько рек в других муниципалитетах. Ожидается, что скоро ледоход начнется в столице региона.


На отдельных территориях ледоход спровоцировал затопление частных домов. Власти муниципалитета ввели режим "Повышенная готовность" из-за того, что вышедшая из берегов река залила поселение.

Видео: Telegram / Владимир Чернов

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