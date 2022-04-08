Ледоход на Томи начался еще в одном городе Кузбасса

Накануне, 7 апреля, верхняя часть реки Томь вскрылась в Междуреченске. Начался ледоход. Видео с льдинами, проплывающими мимо Чебалсинского моста, разместили в Сети городские власти.

Напомним, что на сегодняшний день ледоход на Томи начался и в Новокузнецке. Кроме того, вскрылись несколько рек в других муниципалитетах. Ожидается, что скоро ледоход начнется в столице региона.

На отдельных территориях ледоход спровоцировал затопление частных домов. Власти муниципалитета ввели режим "Повышенная готовность" из-за того, что вышедшая из берегов река залила поселение.