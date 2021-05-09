Лечившаяся от COVID-19 кемеровчанка скончалась за минувшие сутки в Кузбассе

По данным на 11:00 воскресенья, 9 мая, на территории Кемеровской области было зафиксировано еще 65 случаев передачи COVID-19. 58 человек, лечившихся от инфекции, были выписаны из медучреждений региона. Одна пациентка с COVID-19 скончалась за прошедшие сутки.

- У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове, - сообщили власти Кузбасса.

С зафиксированным за сутки приростом количество смертей среди пациентов с COVID-19 возросло до 683 случаев. Еще 620 человек с коронавирусом продолжают лечиться в медучреждениях региона.