Лечение зараженных COVID-19 обошлось кузбасским властям в 3,5 млрд рублей

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Представители правительства Кемеровской области отчитались о дорогостоящем лечении пациентов с подтвержденным китайским вирусом. С начала года из казны на лечение зараженных ушло порядка 3,5 миллиардов рублей.

Лечение зараженных COVID-19 пациентов с начала года обошлось кузбасским властям в 3,5 миллиардов рублей. О дорогостоящей помощи, которую медики оказывали больным гражданам, сообщил заместитель председателя правительства Кемеровской области Алексей Цигельник.


Кроме того, чиновник отметил, что озвученная сумма это не итоговая и до конца этого года правительству предстоит выделить из казны на эти цели еще порядка 3,6 миллиарда рублей.

Для лечения пациентов с коронавирусом в регионе развернуто почти четыре тысячи коек, ежедневно добавляются новые, значит, мы ограничиваем медпомощь людям с другими заболеваниями, – прокомментировал ситуацию с китайским вирусом на территории региона Цигельник.

В настоящий момент на аппаратах ИВЛ находятся от 167 до 200 кузбассовцев. При этом 80% из общего числа – пожилые люди. На борьбу с коронавирусной инфекцией направлено 15% врачей и медсестер стационаров, а также 20% сотрудников поликлиник и до 25% персонала скорой помощи.

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