Лечение зараженных COVID-19 обошлось кузбасским властям в 3,5 млрд рублей

Лечение зараженных COVID-19 пациентов с начала года обошлось кузбасским властям в 3,5 миллиардов рублей. О дорогостоящей помощи, которую медики оказывали больным гражданам, сообщил заместитель председателя правительства Кемеровской области Алексей Цигельник.

Кроме того, чиновник отметил, что озвученная сумма – это не итоговая и до конца этого года правительству предстоит выделить из казны на эти цели еще порядка 3,6 миллиарда рублей.

– Для лечения пациентов с коронавирусом в регионе развернуто почти четыре тысячи коек, ежедневно добавляются новые, значит, мы ограничиваем медпомощь людям с другими заболеваниями, – прокомментировал ситуацию с китайским вирусом на территории региона Цигельник.

В настоящий момент на аппаратах ИВЛ находятся от 167 до 200 кузбассовцев. При этом 80% из общего числа – пожилые люди. На борьбу с коронавирусной инфекцией направлено 15% врачей и медсестер стационаров, а также 20% сотрудников поликлиник и до 25% персонала скорой помощи.