Лечение уникальными грязями крымского озера Саки – теперь в Кузбассе

Существует легенда, что для лечения разнообразных недугов воду и грязи крымского озера Саки люди начали применять еще 2000 лет назад. Вероятно, так и было, поскольку уже в начале ХХ века город Саки стал одним из самых популярных курортов в России и продолжает оставаться таковым до сих пор.

Лечебные сакские грязи образуются путем многолетнего отложения на дне водоемов, морских лиманов и озер. Биохимический процесс, связанный с бурной деятельностью бактерий и микроорганизмов, приводит к накоплению в осадочном субстрате биологически активных веществ. В состав сакской грязи входят уникальные растворимые и нерастворимые минеральные, органические и неорганические вещества, микроэлементы, аминокислоты, биологические соединения, а также рапа – вода Сакского озера, представляющая собой насыщенный раствор солей, вытяжку из грязи с большим количеством полезных веществ.

При воздействии на человеческий организм сакская грязь дает мощный оздоровительный результат. Она эффективна при лечении: