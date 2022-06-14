Лечение уникальными грязями крымского озера Саки – теперь в Кузбассе

Существует легенда, что для лечения разнообразных недугов воду и грязи крымского озера Саки люди начали применять еще 2000 лет назад. Вероятно, так и было, поскольку уже в начале ХХ века город Саки стал одним из самых популярных курортов в России и продолжает оставаться таковым до сих пор.
Лечебные сакские грязи образуются путем многолетнего отложения на дне водоемов, морских лиманов и озер. Биохимический процесс, связанный с бурной деятельностью бактерий и микроорганизмов, приводит к накоплению в осадочном субстрате биологически активных веществ. В состав сакской грязи входят уникальные растворимые и нерастворимые минеральные, органические и неорганические вещества, микроэлементы, аминокислоты, биологические соединения, а также рапа – вода Сакского озера, представляющая собой насыщенный раствор солей, вытяжку из грязи с большим количеством полезных веществ.
При воздействии на человеческий организм сакская грязь дает мощный оздоровительный результат. Она эффективна при лечении:
- болезней опорно-двигательного аппарата;
- болезней нервной системы;
- урологических и гинекологических заболеваний;
- болезней органов дыхания;
- болезней органов пищеварения.
В Кузбассе пройти курс лечения грязью Сакского озера можно в современном лечебном учреждении – санатории "Шахтер", расположенном в экологически чистом месте на территории соснового бора возле живописного проточного озера.
Кузбассовцы и гости региона уже открыли отпускной сезон в санатории "Шахтер". Современная медицинская база позволяет его гостям проходить диагностику, лечение и реабилитацию под кураторством квалифицированных медицинских специалистов санатория "Шахтер".
Кстати, процедуры с сакской грязью входят в топ популярных и эффективных услуг оздоровительного центра по отзывам его гостей.
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Фото: санаторий "Шахтер"
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