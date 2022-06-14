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Лечение уникальными грязями крымского озера Саки – теперь в Кузбассе

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Лечение уникальными природными грязями озера Саки, расположенного в Крыму, теперь можно пройти, не покидая Кузбасса. Признанная одной из лучших в мире сакская грязь показана при ряде серьезных заболеваний. В Кузбасс она доставляется с соблюдением режима, сохраняющего все ее целебные свойства.

Существует легенда, что для лечения разнообразных недугов воду и грязи крымского озера Саки люди начали применять еще 2000 лет назад. Вероятно, так и было, поскольку уже в начале ХХ века город Саки стал одним из самых популярных курортов в России и продолжает оставаться таковым до сих пор.


Лечебные сакские грязи образуются путем многолетнего отложения на дне водоемов, морских лиманов и озер. Биохимический процесс, связанный с бурной деятельностью бактерий и микроорганизмов, приводит к накоплению в осадочном субстрате биологически активных веществ. В состав сакской грязи входят уникальные растворимые и нерастворимые минеральные, органические и неорганические вещества, микроэлементы, аминокислоты, биологические соединения, а также рапа – вода Сакского озера, представляющая собой насыщенный раствор солей, вытяжку из грязи с большим количеством полезных веществ.


При воздействии на человеческий организм сакская грязь дает мощный оздоровительный результат. Она эффективна при лечении:

  • болезней опорно-двигательного аппарата;
  • болезней нервной системы;
  • урологических и гинекологических заболеваний;
  • болезней органов дыхания;
  • болезней органов пищеварения.

В Кузбассе пройти курс лечения грязью Сакского озера можно в современном лечебном учреждении – санатории "Шахтер", расположенном в экологически чистом месте на территории соснового бора возле живописного проточного озера.


Кузбассовцы и гости региона уже открыли отпускной сезон в санатории "Шахтер". Современная медицинская база позволяет его гостям проходить диагностику, лечение и реабилитацию под кураторством квалифицированных медицинских специалистов санатория "Шахтер".


Кстати, процедуры с сакской грязью входят в топ популярных и эффективных услуг оздоровительного центра по отзывам его гостей.

Забронировать путевку в санаторий "Шахтер" и узнать всю интересующую информацию можно прямо сейчас по телефонам:


8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу), 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно).


Санаторий "Шахтер"
Адрес: Кемеровская обл., г. Прокопьевск
ул. Запарковая, д. 53
E-mail: shahtersan@mail.ru
Официальный сайт: shahtersan.ru
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-42-01-005648
от 4 декабря 2018 года.

Фото: санаторий "Шахтер"

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