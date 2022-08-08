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Лазящие по мусорным бакам дети привлекли внимание кемеровчан

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Жители кузбасской столицы возмутились устроенными в мусоре играми.

Проживающий в Кировском районе кемеровчанин поделился в социальных сетях фотографиями, на которые попали юные горожане, устроившие развлечения в месте сбора бытовых отходов. Судя по снимку, мальчики залезли в контейнер. Автор фотографий заявил, что дети доставали мусор из урны и разбрасывали его.

‒ ...лазают по помойкам и раскидывают мусор. Узнавайте по одежде, чьи дети! Позор! ‒ выразил свое недовольство кемеровчанин.

Мнения комментаторов разделились. Кто-то поддержал возмущенного горожанина и отметил, что дети не должны находиться вблизи мест сбора мусора и устраивать игры с отходами. Некоторые же кузбассовцы отметили, что мальчики просто развлекались и могли обнаружить среди выброшенных вещей что-то интересное для дальнейшего изучения.

Фото:  
Да!
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