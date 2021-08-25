"Лазурный" возобновит работу после двухлетней реконструкции

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Кемеровский крупный спортивный комплекс с бассейном после затяжного ремонта вновь откроет свои двери для посетителей уже сегодня, 25 августа.

Официальное открытие спорткомплекса "Лазурный" в кузбасской столице состоится сегодня в среду, 25 августа, в 11:00 по местному времени. Об этом стало известно из сообщения на сайте правительства.


Стоит отметить, что на ремонт объект был закрыт в 2019 году. Во время работ в здании была полностью восстановлена чаща плавательного бассейна, также специалисты укрепили несущие конструкции строения и заменили системы вентиляции и водоподготовки.


В настоящий момент спорткомплекс полностью адаптирован под посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Его ежедневная пропускная способность после реконструкции оценивается в 1500 человек.

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