Официальное открытие спорткомплекса "Лазурный" в кузбасской столице состоится сегодня в среду, 25 августа, в 11:00 по местному времени. Об этом стало известно из сообщения на сайте правительства.

Стоит отметить, что на ремонт объект был закрыт в 2019 году. Во время работ в здании была полностью восстановлена чаща плавательного бассейна, также специалисты укрепили несущие конструкции строения и заменили системы вентиляции и водоподготовки.

В настоящий момент спорткомплекс полностью адаптирован под посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Его ежедневная пропускная способность после реконструкции оценивается в 1500 человек.