Лауреат Российского конкурса исполнителей народной песни выступит на сцене кузбасской филармонии

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16 октября в Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова пройдет концерт народных песен в исполнении фольклорного ансамбля "Рождество".

Созданный осенью 1993 года, фольклорный ансамбль «Рождество» — дипломант II Всероссийского телерадиоконкурса «Голоса России», лауреат Российского конкурса исполнителей народной песни.

Инициатор создания коллектива и его бессменный художественный руководитель — заслуженный деятель искусств России Ольга Гурина.


В жанре народного исполнительства это один из самых перспективных и ярких коллективов России. Его главной задачей является возрождение и сохранение народной песенной традиции. Концертные программы ансамбля покоряют крепким профессионализмом, тонким вкусом, вдохновенным исполнением.


Нельзя не отметить еще одну яркую сторону деятельности коллектива — изучение традиционной народной одежды. Ансамбль собрал богатейшую коллекцию народных костюмов, подчёркивающих яркость и самобытность сценических образов. В своей работе артисты опираются на подлинные образцы народного песенного и танцевального искусства.


16 октября, 16:30
Концерт фольклорного ансамбля «Рождество», 6+
Да!
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