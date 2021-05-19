Лауреат музыкальных конкурсов представит кемеровчанам вечер органной музыки

Музыкант Егор Колесов - лауреат множества конкурсов: I Международного конкурса органистов В. Ф. Одоевского, II Всероссийского конкурса органистов Santa Cecilia в Красногорске, I Всероссийского музыкального конкурса в номинации "орган". Стажировался в Голландии и Франции. С 2017 года – преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова. Егор Колесов – концертирующий органист, выступающий в таких концертных залах, как Евангелическо-Лютеранский собор св. Петра и Павла в Москве, Финская церковь св. Марии в Санкт-Петербурге.

В программе: произведения Владимира Одоевского, Нильса Вильгельма Гаде, Карла Августа Нильсена, Михаила Старокадомского, Эгила Ховланда, Сергея Ляпунова, Сергея Рахманинова.

Концерт проходит при поддержке Фонда Карла Нильсена и Анны Мари Карл-Нильсен "Supported by Carl Nielsen og Anna Marie Carl-Nielsens Legat". Начало вечера 5 июня в 17:00. Ограничение по возрасту 0+.

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*(Скидку предоставляет Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова).