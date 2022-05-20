Квартира загорелась в новокузнецкой пятиэтажке

В муниципальном многоквартирном доме на пять этажей, который расположен на улице Циолковского в Новокузнецке накануне днем в районе 12:27 загорелась одна из квартир. По данным ГУ МЧС, огонь возник на кухне, где в последствии обгорели вещи, стены и пол на площади 1 "квадрат".

– На момент прибытия из окна жилища шел слабый дым. Эвакуация граждан не проводилась,– сообщили в ведомстве.

Причину возникновения пламени предстоит установить специалистам. К тушению привлекались 13 человек на четырех автоцистернах. Обошлось без пострадавших.