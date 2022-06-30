Квартира с женщинами загорелась в пятиэтажке на кемеровском проспекте

Минувшей ночью в 3:30 в ГУ МЧС по Кузбассу поступил сигнал о пожаре в пятиэтажном жилом доме на проспекте Ленина. На тушение были отправлены 17 человек на пяти автоцистернах. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на третьем этаже шел дым, а несколько жильцов подъезда выбежали на улицу.

– С применением специальных спасательных устройств из горевшего жилища были спасены 2 женщины. Пострадавших нет,– уточнили AVOKADO в экстренных службах.

В результате огонь уничтожил стены, потолок, мебель и вещи в кухне на общей площади восемь "квадратов". Причину пожара предстоит выяснить специалистам. Пламя было потушено в 3:44.