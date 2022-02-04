Квартира с видом на Томь попала на продажу в Кемерове за 25 млн рублей

0
Фото:  

В Сети продается элитная жилплощадь, расположенная на 13 этаже в кемеровском жилом доме.

Пользователь одной из популярных Интернет-площадок разместил объявление о продаже трехкомнатной квартиры, расположенной в доме на Притомской набережной в Кемерове. Согласно размещенной в продавцом информации, общая площадь жилья составляет 149 квадратных метров, расположена квартира на 13 этаже 19-этажного здания. В доме работает консьерж, контроль доступа посторонних. Имеется подземная и наземная парковка, а также пассажирский и грузовой лифт.

‒ Квартира светлая и видовая. Окна направлены на юго-восток с панорамным видoм на реку Томь, ‒ сообщает автор объявления.

Также пользователь подчеркивает, что дизайнерский ремонт в жилье выполнен с использованием качественных материалов и выдержан в классических тонах. Желающим приобрести квартиру придется отдать за сделку 25 000 000 рублей.

Фото: Avito.ru

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33339

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined