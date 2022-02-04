Квартира с видом на Томь попала на продажу в Кемерове за 25 млн рублей

Пользователь одной из популярных Интернет-площадок разместил объявление о продаже трехкомнатной квартиры, расположенной в доме на Притомской набережной в Кемерове. Согласно размещенной в продавцом информации, общая площадь жилья составляет 149 квадратных метров, расположена квартира на 13 этаже 19-этажного здания. В доме работает консьерж, контроль доступа посторонних. Имеется подземная и наземная парковка, а также пассажирский и грузовой лифт.

‒ Квартира светлая и видовая. Окна направлены на юго-восток с панорамным видoм на реку Томь, ‒ сообщает автор объявления.

Также пользователь подчеркивает, что дизайнерский ремонт в жилье выполнен с использованием качественных материалов и выдержан в классических тонах. Желающим приобрести квартиру придется отдать за сделку 25 000 000 рублей.