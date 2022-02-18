Квартира с сауной в центре Кемерова появилась на продаже за 25 млн рублей

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Собственник выставил на продажу "прекрасную" квартиру в центре кузбасской столицы за 25 000 000 рублей.

Трехкомнатная квартира площадью 207 квадратный метр расположена на улице Ноградская, 19А. Жилище размещено на седьмом этаже, не имеет смежных с соседями стен, а распланировано оно следующим образом: четыре комнаты, два туалета, сауну, три лоджии, эркер, оборудована отдельная гардеробная комната, имеются встроенные системы хранения и система безопасности, прямой доступ в подземный паркинг.

– Консьерж-служба, система видеонаблюдения, круглосуточное дежурство вневедомственной охраны. В стоимость включены стоимость парковочного места и овощехранилища находящиеся в цокольном этаже здания. Квартира частично меблирована дизайнерской мебелью, – говорится в объявлении, опубликованном на популярном сайте по продаже недвижимости.

Собственник отметил, что из просторной квартиры великолепный вид на центральную часть города, а панорамные окна выходят на запад, север, восток, юго-восток. Стоимость жилища составляет 25 000 000 рублей.

Фото: Авито

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