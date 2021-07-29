Квартира с дизайнерской отделкой кабинета продается в Кемерове за 24 млн рублей

Согласно данным объявления, опубликованного в Сети, элитная квартира находится на четвертом этаже нового современного дома, который расположен в историческом центре города, на набережной Томи в престижном жилом комплексе "Томский Причал".

Автор текста на популярном поисковом сайте указал, что на площади 184,6 квадратных метра располагаются два санузла, кладовая, большая спальня с гардеробной, кабинет и детская комната.

В квартире установлена сигнализация и видеодомофон.

– Развитая инфраструктура, все в шаговой доступности, детские сады, гимназия № 1, магазины, рестораны и прогулочная зона набережной. Видеонаблюдение по периметру дома, консьерж, закрытая дворовая территория! – обратил внимание продавец.

Кроме того, владелец апартаментов подчеркнул, что в его доме комфортабельная планировка и дизайнерский ремонт с использованием дорогостоящих материалов.