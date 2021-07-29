Квартира с дизайнерской отделкой кабинета продается в Кемерове за 24 млн рублей

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В кузбасской столице выставлена на продажу четырехкомнатная квартира за 24 миллионов рублей. Отличительной чертой жилища стал кабинет с дорогостоящей отделкой.

Согласно данным объявления, опубликованного в Сети, элитная квартира находится на четвертом этаже нового современного дома, который расположен в историческом центре города, на набережной Томи в престижном жилом комплексе "Томский Причал".


Автор текста на популярном поисковом сайте указал, что на площади 184,6 квадратных метра располагаются два санузла, кладовая, большая спальня с гардеробной, кабинет и детская комната.

В квартире установлена сигнализация и видеодомофон.

– Развитая инфраструктура, все в шаговой доступности, детские сады, гимназия № 1, магазины, рестораны и прогулочная зона набережной. Видеонаблюдение по периметру дома, консьерж, закрытая дворовая территория! – обратил внимание продавец.

Кроме того, владелец апартаментов подчеркнул, что в его доме комфортабельная планировка и дизайнерский ремонт с использованием дорогостоящих материалов.

Вместе с техникой и мебелью квартиру в элитном районе кузбасской столицы можно приобрести за 24 000 0000 рублей.

Да!
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