Квартира премиум-класса с видом на Томь появилась на продаже в Кемерове за 27 млн рублей

Согласно данным объявления, опубликованного в Сети, элитный пентхаус общей площадью 134 квадратных метров расположен по адресу улица Притомская Набережная дом № 3. Также автор объявления указал, что территория возле высотной постройки облагорожена детской и спортивной площадками, а въезд на территорию для чужаков прегражден шлагбаумом.

– Дизайнерская квартира премиум-класса с нестандартной планировкой и варьирующейся высотой потолков до 5 метров, – указал продавец.

Собственник отмечает, что стоимость объекта для желающего приобрести уютную квартиру с видом на берега Томи – 26 800 000 рублей.