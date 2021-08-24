Квартира премиум-класса с видом на Томь появилась на продаже в Кемерове за 27 млн рублей

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Пентхаус на Притомской набережной выставлен на продажу в кузбасской столице. Собственник рассказал о нестандартной планировке в квартире за 27 миллионов рублей.

Согласно данным объявления, опубликованного в Сети, элитный пентхаус общей площадью 134 квадратных метров расположен по адресу улица Притомская Набережная дом № 3. Также автор объявления указал, что территория возле высотной постройки облагорожена детской и спортивной площадками, а въезд на территорию для чужаков прегражден шлагбаумом.

– Дизайнерская квартира премиум-класса с нестандартной планировкой и варьирующейся высотой потолков до 5 метров, – указал продавец.

Собственник отмечает, что стоимость объекта для желающего приобрести уютную квартиру с видом на берега Томи – 26 800 000 рублей.

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