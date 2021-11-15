Квартальные календари 2022 года по ценам 2021-го

Все мы знаем, что квартальный календарь – мощный рекламный инструмент, он может служить замечательным подарком вашим клиентам и партнерам, быть элементом фирменного стиля организации, стать украшением помещения и в то же время нести ненавязчивую рекламную функцию.

В связи с этим мы хотим сообщить Вам, что уже сегодня Рекламная Группа "ВСЁ про ВСЁ" активно начала подготовку к предстоящему Новому году!

Мы уже приготовили для наших клиентов первый подарок!

Мы сохранили для Вас цены квартальных календарей 2021 года.

Только сейчас в рекламной группе "ВСЁ про ВСЁ" можно приобрести настенный календарь с индивидуальным дизайном по отличной цене – всего 199 рублей за штуку*.

С нами вы точно будете готовы к новому, 2022-му!

*Стоимость указана при тираже 500 и более штук.

Мы ждем Вас в нашем офисе по адресу:

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 33а

Телефон: +7 (3842) 75-55-55