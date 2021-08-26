В продолжение данной работы компания Tikkurila совместно с партнером ЗАО "Кузнецкий Альянс" оказали помощь МБОУ "Гимназия №1" в городе Кемерово. TIkkurila предоставила экологичные и долговечные лакокрасочные материалы для окраски школьных классов и коридоров, а партнер взял на себя предоставление расходных материалов и инструментов, а также организовал доставку.

Генеральный директор ХК "Кузнецкий Альянс" Михаил Шкуропатский лично передал директору учреждения все необходимое для подготовки гимназии к новому учебному году, оценив важность взаимодействия между бизнесом и муниципалитетами для совершенствования условий обучения.

– Дети – это наше будущее. Для того, чтобы ребята обучались в комфортных, а главное, безопасных условиях, мы делаем все возможное. Так мы помогаем взращивать грамотное и образованное поколение для дальнейшего развития Кузбасса, – сказал Михаил Шкуропатский.