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"Кузнецкий Альянс" и Tikkurila провели совместную благотворительную акцию к началу учебного года

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Работа Tikkurila в части устойчивого развития носит системный характер и включает поддержку организаций, работающих с детьми, участие в мероприятиях по благоустройству, а также повышение осведомленности о типах и свойствах лакокрасочных материалов.

В продолжение данной работы компания Tikkurila совместно с партнером ЗАО "Кузнецкий Альянс" оказали помощь МБОУ "Гимназия №1" в городе Кемерово. TIkkurila предоставила экологичные и долговечные лакокрасочные материалы для окраски школьных классов и коридоров, а партнер взял на себя предоставление расходных материалов и инструментов, а также организовал доставку.


Генеральный директор ХК "Кузнецкий Альянс" Михаил Шкуропатский лично передал директору учреждения все необходимое для подготовки гимназии к новому учебному году, оценив важность взаимодействия между бизнесом и муниципалитетами для совершенствования условий обучения.

– Дети – это наше будущее. Для того, чтобы ребята обучались в комфортных, а главное, безопасных условиях, мы делаем все возможное. Так мы помогаем взращивать грамотное и образованное поколение для дальнейшего развития Кузбасса, – сказал Михаил Шкуропатский.

Депутат кемеровского городского Совета народных депутатов Андрей Желтухин, член комитета по бюджету и развитию экономики, подчеркнул роль предприятий в оказании помощи школам. Он отметил, что "Кузнецкий Альянс", официальный дилер красок, и Tikkurila помогают не только образовательным, но и другим социально-значимым учреждениям области, регулярно обеспечивая их необходимыми материалами.

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