Речь идет о загрязнении реки Черный Калтанчик. Начальник управления по связям с общественностью АО "УК "Кузбассразрезуголь" Лариса Береснева прокомментировала ситуацию сайту VSE42.Ru.
– Тезисы о том, что "Компания привлечена к ответственности за невыполнение требований Росприроднадзора" или "Компания загрязняет реку" не соответствуют действительности, – говорится в письме, подписанном Бересневой.
Однако во время заседания в Калтанском районном суде Кемеровской области "Кузбассразрезуголь" полностью признал исковые требования.
– Представитель ответчика Акционерного общества "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" Бычков В.И.… исковые требования признал в полном объеме, – говорится в материалах суда.
Напомним, ранее Новокузнецкая природоохранная прокуратура провела проверку и выявила нарушения правил водопользования, допущенных АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь".
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