Кузбассовцы заявили о желании подработать в майские выходные

Согласно данным опроса, на майские праздники 58% из опрашиваемых жителей Кемеровской области планируют вовсе не отдыхать, а взять дополнительную работу. Так, среди востребованных у респондентов вакансий оказались: курьер – 10%, работник колл-центра – 8%, продавец – 7%, комплектовщик товаров, кассир – по 6%, фотограф –5%, таксист, бухгалтер, няня, промоутер – по 3%, грузчик, догситтер, работник на базе отдыха – по 1%.

А вот четверть опрошенных (23%) планируют подрабатывать из-за небольшого размера основной заработной платы, еще 21% – ради материальной подстраховки. К слову, в списке иных причин оказались: возможность накопить деньги (10%), закрыть кредиты (9%) и рассчитаться с другими долгами (5%).

Еще часть респондентов будут подрабатывать все праздники (23%), некоторые – два-три дня (10%). Большинство респондентов (41%) рассчитывают заработать от 5 до 10 тысяч рублей, 27% опрошенных ожидают получить до 5 тысяч рублей, около 15 тысяч рублей – 3% и более 15 тысяч рублей за подработку в выходные желают получить только 11% участников опроса, передает актуальные данные "Зарплата.ру".