Кузбассовцы заявили о нехватке кислорода для пациентов в ковидарии

О нехватке аппаратов для обеспечения больных кислородом в отделении для зараженных COVID-19 рассказал один из пациентов Центра охраны здоровья шахтеров в Лесном городке Ленинска-Кузнецкого.

Житель Кемеровской области заверил, что в медицинском учреждении больным позволяют дышать только в порядке очереди, что подтвердили и другие пользователи Сети.

– Моя мама лежит в этом же отделении, такая же проблема, дышат по расписанию, – указала подписчица в комментариях сообщества "Инцидент Кузбасс" во "Вконтакте".

При этом подписчики уверены, что в городской больнице Ленинска-Кузнецкого подобных проблем с нехваткой аппаратов для больных нет, а вот в большом центре оказания помощи люди буквально "задыхаются". Сообщение заинтересовало представителей Минздрава, которые заявили о намерении проверить информацию.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что Минздрав предложил ожидающим "скорую" кузбассовцам самим ехать в больницу.