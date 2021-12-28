Кузбассовцы заявили о готовности выйти на митинг против QR-кодов

Накануне в социальных сетях губернатора Кузбасса Сергея Цивилева появился комментарий от кемеровчанки, которая выразила возмущение в связи с действующей в регионе системой QR-кодов. Женщина призвала главу области отменить ограничения. Пользователи поддержали комментатора.

‒ Бизнес закошмарен, люди устали, увольняют с работы, тиранят детей в садах, школах и вузах <...> Сколько нужно собрать подписей? В каком виде? Я соберу и принесу. Хотите живую встречу? Митинг? Мы придем! ‒ написала жительница кузбасской столицы на странице губернатора в Instagram.

На обращение кемеровчанки ответили представители регионального Роспотребнадзора. Они сообщили, что федеральный закон может ограничивать права человека и гражданина, но только в той мере, в какой этого требует защита конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, а также обеспечение безопасности государства.

‒ Распоряжением Губернатора Кузбасса от 14.03.2020 <...> с 16.03.2020 на территории Кузбасса введен режим "Повышенная готовность". И введение всех последующих ограничительных мероприятий в том числе и введение QR-кодов является законным, ‒ подчеркнули представители надзорного органа.

Ранее редакция AVOKADO писала о несостоявшемся заседании по иску об отмене QR-кодов в Кузбассе.