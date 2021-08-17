Кузбассовцы заявили о гибели живности в загрязненной реке

По словам женщины, на протяжении нескольких дней в реке Аба наблюдается маслянистая пленка. Из-за этого, считает она, там погибли местные обитатели.

- Живность, которая плавала в реке, погибла, - написала жительница Прокопьевска.

Она также отметила, что в реке водятся утки, которых местные жители всегда подкармливают, однако теперь одна из особей не смогла поесть и начала ходить с трудом. Женщина выразила надежду, что на эту проблему обратят внимание.

Река Аба берет начало в Киселевске на склонах Тырганского плато. Далее она протекает через Прокопьевск, Новокузнецк и впадает в Томь.