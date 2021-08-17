+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовцы заявили о гибели живности в загрязненной реке

0
Фото:  

В социальных сетях появилось сообщение от жительницы Прокопьевска, решившей обратить внимание на реку, в которой из-за состояния воды якобы погибла вся живность.

По словам женщины, на протяжении нескольких дней в реке Аба наблюдается маслянистая пленка. Из-за этого, считает она, там погибли местные обитатели.

- Живность, которая плавала в реке, погибла, - написала жительница Прокопьевска.

Она также отметила, что в реке водятся утки, которых местные жители всегда подкармливают, однако теперь одна из особей не смогла поесть и начала ходить с трудом. Женщина выразила надежду, что на эту проблему обратят внимание.


Река Аба берет начало в Киселевске на склонах Тырганского плато. Далее она протекает через Прокопьевск, Новокузнецк и впадает в Томь.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28138

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined