Кузбассовцы заставили подростков вернуть на место уличный туалет

По словам ленинск-кузнечан, инцидент произошел ночью на площади Мазикина. Как заявили кузбассовцы, несколько подростков уронили уличный туалет и попытались скрыться, однако бдительные горожане вернули их на место злодеяния и заставили привести кабинку в исходное положение.

‒ ...попинали, уронили туалет и пошли дальше (вандальничать видимо). Неравнодушные ребята на авто их догнали и заставили поставить туалет на место, ‒ рассказали жители Ленинска-Кузнецкого.

Кузбассовцы отметили, что случившееся помогло им сохранить надежду на то, что в городе все еще живут добропорядочные люди.