Кузбассовцы застали мужчину за самоудовлетворением в кустах

Кадрами с места событий поделились в социальных сетях жители Белова. Они сообщили, что заметили в кустах на улице мужчину, который якобы занимался самоудовлетворением. На снятой горожанами видеозаписи можно увидеть, что неизвестный приспустил брюки и проводил неопределенные манипуляции. Комментаторов рассмешило происходящее.

‒ Человек огонь добывает методом трения, зажигалку потерял, а вы "обласкали", ‒ пошутил один из кузбассовцев.

Автор ролика при этом назвал мужчину в кустах "больным на голову" и отметил, что после обнаружения тот лишь немного сменил свое местонахождение.

Ранее на онаниста в городском парке пожаловались новокузнечане.