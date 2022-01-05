Кузбассовцы засняли стадо лосей

Дикие лоси оказались замечены на территории возле древней лосиной тропы, пересекающей музей-заповедник "Томская Писаница" и ведущей к переправе через Томь.
– Встретить животных удается не каждому, но в этот раз нашим гостям очень повезло, – следует из текста публикации.
Судя по кадрам в Сети, несколько животных в скоре после приближения человека ускорили шаги и побежали в лесистую местность. На записи удалось насчитать порядка шести голов.
Фото: Instagram / tomskayapisanitsa.ru
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