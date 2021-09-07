Кузбассовцы засняли переправу медведей по реке

Внимание жителей шахтерского края привлекли медведи, которые переправлялись через реку в районе Кузнецкого Алатау.
– Сложно точно передать чувства, испытываемые в это мгновение. Смесь невероятной радости и страха, – говорится в сообщении.
В комментариях пользователи Сети с негативом отреагировали на публикацию. Они обвинили автора съемки в том ,что он напугал зверей шумом от моторной лодки, на которой приблизился к хозяевам тайги.
По мнению земляков, любитель активного отдыха должен был снять животных издалека.
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