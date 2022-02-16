Кузбассовцы засняли дикого оленя на улицах города

Накануне жители Березовского разместили в Сети кадры, на которых запечатлена косуля, зашедшая в город. Животное бегало по проезжей части и тротуарам, а в один момент свернуло во дворы жилых домов. При этом кузбассовцы вели съемку из салона автомобиля, двигаясь следом за оленем, чем разозлили горожан.

‒ Я, конечно, понимаю вашу реакцию на косулю, но не стоило ли остановиться и дать ей возможность убежать обратно в лес, а не гнать ее, как очумелые, в город! Куда ей еще бежать то, если вы позади несетесь?! Загнали в центр, где большая вероятность, что ее собьют (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ возмутилась одна из березовчанок в комментариях.

Кроме того, некоторые пользователи выразили опасения, что теперь животным могут заинтересоваться охотники.

Напомним, ранее косуля застряла в заборе в одном из кузбасских городов.