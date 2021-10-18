Кузбассовцы заподозрили власти в приобретении списанного вертолета санавиации

0
Фото:  

В социальных сетях житель Кемеровской области обратил внимание, что новый и пока единственный вертолет санавиации в регионе имеет бортовой номер, принадлежащий списанной технике.

Как заметил кузбассовец, вертолет МИ-8, недавно представленный жителям как первый борт санавиации в регионе, имеет такой же бортовой номер, что и вертолет, списанный в Республике Коми в марте текущего года.


Согласно данным реестра russianplanes.net, техника с таким бортовым номером действительно осуществляла полеты в указанной республике и была выпущена еще в 1986 году. В июле прошлого года вертолет разбился и оказался поврежден. 6 марта 2021 года его списали после почти 14 лет эксплуатации.


В ответ на это представители Минздрава Кузбасса пояснили, что бортовые номера по аналогии с автомобильными регистрационными номерами могут достаться другому воздушному судну. Если вертолет или самолет списывают, то их номера присваивают новой технике.


Первый кузбасский борт санавиации новый и был выпущен в 2021 году. В настоящее время он находится на балансе Кузбасского центра медицины катастроф, отметили в ведомстве.


Напомним, о появлении вертолета МИ-8 в Кузбассе стало известно в начале октября. Позже в региональном Минздраве сообщили о стоимости его полета.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30202

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined