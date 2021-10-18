Кузбассовцы заподозрили власти в приобретении списанного вертолета санавиации

Как заметил кузбассовец, вертолет МИ-8, недавно представленный жителям как первый борт санавиации в регионе, имеет такой же бортовой номер, что и вертолет, списанный в Республике Коми в марте текущего года.

Согласно данным реестра russianplanes.net, техника с таким бортовым номером действительно осуществляла полеты в указанной республике и была выпущена еще в 1986 году. В июле прошлого года вертолет разбился и оказался поврежден. 6 марта 2021 года его списали после почти 14 лет эксплуатации.

В ответ на это представители Минздрава Кузбасса пояснили, что бортовые номера по аналогии с автомобильными регистрационными номерами могут достаться другому воздушному судну. Если вертолет или самолет списывают, то их номера присваивают новой технике.

Первый кузбасский борт санавиации новый и был выпущен в 2021 году. В настоящее время он находится на балансе Кузбасского центра медицины катастроф, отметили в ведомстве.

Напомним, о появлении вертолета МИ-8 в Кузбассе стало известно в начале октября. Позже в региональном Минздраве сообщили о стоимости его полета.