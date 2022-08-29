Кузбассовцы запечатлели пробежку северного оленя около трассы

В Сети автомобилисты поделились видео, на которое, с их слов, попал северный олень. Встреча людей с лесным жителем произошла на проезжей части в городе Киселевск.

– Красивый светлый окрас, может быть, это северный олень. На нем виден ошейник, скорее всего, сбежал, – следует из подписи к публикации.

Судя по кадрам, перепуганный олень бежал сначала по трассе, а после свернул на грунтовую дорогу и скрылся среди деревьев.

Стоит отметить, что дикие северные олени обитают в Кузнецком Алатау. В неволе они тоже содержатся, например, в Шерегеше, откуда ранее уже сбегали. В сентябре у оленей начинается традиционный гон – битва с сородичами-самцами за самок.