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Кузбассовцы запечатлели пробежку северного оленя около трассы

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Фото:  

Автомобилист из Кузбасса повстречала на дороге дикое животное, которое в спешке пыталось скрыться от любопытных глаз.

В Сети автомобилисты поделились видео, на которое, с их слов, попал северный олень. Встреча людей с лесным жителем произошла на проезжей части в городе Киселевск.

– Красивый светлый окрас, может быть, это северный олень. На нем виден ошейник, скорее всего, сбежал, – следует из подписи к публикации.

Судя по кадрам, перепуганный олень бежал сначала по трассе, а после свернул на грунтовую дорогу и скрылся среди деревьев.


Стоит отметить, что дикие северные олени обитают в Кузнецком Алатау. В неволе они тоже содержатся, например, в Шерегеше, откуда ранее уже сбегали. В сентябре у оленей начинается традиционный гон – битва с сородичами-самцами за самок.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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