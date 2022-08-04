Сегодня, 4 августа, кузбассовцы разместили в социальных сетях снимки, сделанные на трассе близ поселка Колмогоры. На фотографиях видны последствия столкновения легковушки и "КамАЗа", причем автомобили расположились на встречном друг другу направлении. Судя по снимкам, передняя часть иномарки оказалась серьезно повреждена.

О пострадавших очевидцы не сообщили. Однако на фотографиях, сделанных проезжавшими мимо водителями, можно заметить автомобиль "скорой" и пожарную машину.

В УГИБДД по Кузбассу журналисту AVOKADO рассказали, что пока информация о данном инциденте у правоохранителей не появилась. Обстоятельства произошедшего уточняются.