Кузбассовцы запаниковали от вида обледенелых крыш

Жалоба появилась в местном сообществе "ВКонтакте". Прокопчанин опубликовал фотографию, на которой видно, как с крыши дома №20 на улице Волжская свисают большие ледяные колья.

– Здравствуйте, уважаемая администрация города Прокопьевска. Прошу о решении данной проблемы. Люди ходят на свой страх и риск, – указал автор.

В комментариях другие горожане заверили, что аналогичная проблема замечена и по другим адресам. При этом глыбы свисают с крыш зданий, расположенных даже в центре города.