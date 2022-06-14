Кузбассовцы заметили в реке тело мужчины

Жители Белова разместили в социальных сетях снимок, сделанный возле моста через реку. На фотографии виден человек, находящийся в воде. По словам очевидцев, мужчина утонул.

‒ Люди будьте осторожны, купаться еще рано, вода холодная, вот результат <...> утонул человек! (стиль сохранен ‒ прим. ред.) ‒ сообщили жители региона.

Источник в экстренных службах рассказал корреспонденту AVOKADO, что 13 июня в реке Иня, протекающей близ села Старопестерево Беловского района, было обнаружено тело неизвестного мужчины. Предварительно, причиной его смерти стало утопление. Точная причина гибели будет установлена после вскрытия.