Кузбассовцы заметили пластиковые бутылки на пожарной сигнализации в поликлинике

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Пользователи Сети сообщили о заклеенных пожарных извещателях в одном из медучреждений Кемеровской области.

Сегодня, 24 декабря, в социальных сетях появились фотографии, сделанные в Ленинске-Кузнецком. Местный житель заснял закрытые пластиковыми бутылками элементы пожарной сигнализации. Разрезанные сосуды прикреплены к датчикам с помощью скотча. По словам мужчины, фотографии были сделаны в медучреждении.

‒ Городская поликлиника №1, ‒ подписал снимки кузбассовец.

Представители Ленинск-Кузнецкой городской клинической больницы №1 сообщили, что в здании имеется система пожарной безопасности с круглосуточным мониторингом, последняя проверка которой осуществлялась 22 декабря.

‒ На сегодняшний день в травмпунке проводится капитальный ремонт рентгенкабинета с заменой отопления и демонтажом рентген оборудования. Во избежание ложного срабатывания системы пожарной сигнализации и подачи звукового оповещения о начале эвакуации была проведена изоляция 3 датчиков, ‒ сообщили специалисты.

Сотрудники медучреждения отметили, что ремонтные работы будут завершены 27 декабря. После этого изоляцию с извещателей снимут.

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