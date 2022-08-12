Кроме того, видео с аналогичным явлением поделился и другой подписчик паблика. Он указал, что как и земляк, снял мощную воронку на одном из угольных разрезов. Правда в этом случае ветер кружил темную пыль над землей в разы сильнее.

Специалисты Кемеровского гидрометцентра сказали корреспонденту AVOKADO, что интернет-пользователям удалось увидеть вовсе не смерчи, а пылевые бури, которые для нашего региона не являются редкостью. По словам собеседницы, образованию воздушных водоворотов поспособствовала засушливая погода, которая установилась на территории шахтерского края в первой половине августа. К слову, в скором времени температура воздуха резко снизится.