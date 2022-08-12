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Кузбассовцы заметили несколько "смерчей" на угольных разрезах

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Фото:  

На угольных разрезах шахтерского края образовались "смерчи". О появлении опасного природного явления в соцсетях сообщили очевидцы. Специалисты прокомментировали AVOKADO материалы, которые удалось отснять кузбассовцам.

В Прокопьевском районе на одном из разрезов мужчина заметил опасное природное явление смерч, который кружил у рабочих машин. Об этом он сообщил в сообществе во "ВКонтакте". Судя по видео, мужчине удалось разглядеть вовсе не то, что он сказал, а пылевую бурю.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Кроме того, видео с аналогичным явлением поделился и другой подписчик паблика. Он указал, что как и земляк, снял мощную воронку на одном из угольных разрезов. Правда в этом случае ветер кружил темную пыль над землей в разы сильнее.


Специалисты Кемеровского гидрометцентра сказали корреспонденту AVOKADO, что интернет-пользователям удалось увидеть вовсе не смерчи, а пылевые бури, которые для нашего региона не являются редкостью. По словам собеседницы, образованию воздушных водоворотов поспособствовала засушливая погода, которая установилась на территории шахтерского края в первой половине августа. К слову, в скором времени температура воздуха резко снизится.

Видео: vk.com/serega5025

Да!
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